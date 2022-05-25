Москва, 25 мая, 2022, 14:07 — ИА Регнум. В системе высшего образования России грядут очередные кардинальные изменения. Иначе как революцией этот процесс не назовёшь, ведь дословно «революция» означает «откатывание назад», заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент департамента логистики и маркетинга Финансового университета при правительстве РФ, к. э. н Ольга Жильцова.

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«Возвращение к традиционному специалитету в России означает возобновление проверенной системы образования десятилетиями. В начале ХХ века при зарождении новой страны руководством СССР все образование со школы до вузов было провозглашено «народным».

На методиках Н. Крупской и А. Макаренко были воспитаны поколения талантливых математиков, инженеров, конструкторов, геологов, художников, музыкантов, экономистов и т.п.

Но в 2003 году министерством образования РФ было принято решение проводить реформы и преобразования для перехода на болонскую систему образования в связи с требованием входа в ВТО.

Условия входа в ВТО и тогда, и сейчас виделись катастрофическими, были по сути уничтожены некоторые отрасли, например, текстильная отрасль.

Не прошла беда мимо российского образования. Представители науки уже тогда высказывали свой скептицизм по поводу вводимых изменений.

Грядущие перемены видятся исключительно положительными с учётом того, что в Законе об образовании должен быть возвращен главный принцип не «образовательной услуги», а «народного образования».

Систему современного образования не нужно даже разрабатывать, необходимо обратиться к разработанному концепту «Образование для всех» депутатом от КПРФ академиком О. Н. Смолиным.

Как сообщало ИА REGNUM, болонская система образования себя изжила, России пора отказываться от неё, заявил российский министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

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