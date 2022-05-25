Париж, 25 мая, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Александр Макогонов, пресс-секретарь посольства России во Франции, перефразировал генерала де Голля, заявив, что город Мариуполь возвращается к мирной жизни, сообщает Le Parisien.

Fred Romero Здание посольства России во Франции

«Этот город потихоньку отдышался и возвращается к относительно нормальной жизни. Инфраструктура восстанавливается, электричество, вода и т. д…», — пояснил пресс-секретарь посольства России во Франции в интервью RMC.

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