Вашингтон, 25 мая, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Бывший исполнительный директор Xbox Эд Фрайс заявил, что его несколько пугает то, что Microsoft делает с сервисом подписки Xbox Game Pass. Об этом 25 мая сообщает портал Comicbook.

Microsoft Xbox Game Pass

«Единственное, что они делают, что заставляет меня нервничать, — это Game Pass», — сказал Фрайс, пояснив, что в музыкальном направлении есть сервис подписки Spotify, резкий рост популярности которого «разрушил музыкальный бизнес», вдвое сократив доходы лейблов. »Поэтому мы должны быть осторожны, чтобы не создать такую ​​же систему в игровом бизнесе.

«Эти рынки более хрупкие, чем люди думают», — отметил экс-менеджер Xbox, добавив, что он видел, как в начале 80х годов XX века игровая индустрия «разрушила себя», а в середине 90-х за несколько лет «уничтожили многомиллиардный рынок» образовательных программ. «Так что Game Pass заставляет меня нервничать», — подытожил Фрайс, добавив, что как потребителю сервис ему нравится, но это не означает, что он принесёт пользу индустрии.

Для справки: сервис Xbox Game Pass предлагает геймерам получить доступ к обширному каталогу видеоигр за относительно небольшую плату. Важной частью стратегии Xbox является то, что в этом каталоге в день релиза появляются AAA-игры ведущих игровых студий Xbox, таких, как Bethesda.