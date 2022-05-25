Москва, 25 мая, 2022, 14:04 — ИА Регнум. На фоне специальной военной операции на Украине Совфед одобрил закон, отменяющий верхний возрастной предел для заключения контракта для прохождения службы в Вооруженных силах России, передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Совет Федерации

Сейчас первый контракт о прохождении военной службы вправе заключить российские граждане в возрасте от 18 до 40 лет, а иностранные граждане — до 30 лет.

На фоне специальной военной операции на Украине убирается верхний порог, тем самым расширяются возможности для привлечения на службу.

С принятием закона первый срочный контракт гражданин РФ сможет заключать в возрасте до 50 лет, пояснил представитель Минобороны.