Москва, 25 мая, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Жителям Запорожской и Херсонской областей Украины будет проще получить российское гражданство. Соответствующий указ подписал 25 мая президент России Владимир Путин.

Kremlin.ru Владимир Путин

Документ, текст которого опубликован на официальном портале правовой информации, вносит поправки в указ об упрощённом порядке обращения за российским гражданством для жителей республик Донбасса.

Обновлённый указ гласит, что подать заявления в упрощённом порядке вправе «граждане Украины, Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики, постоянно проживающие на территории ДНР, ЛНР, Запорожской области Украины либо Херсонской области Украины».

Такие заявления должны рассматриваться не дольше трёх месяцев.