Лондон, , 14:04 — REGNUM В Великобритании стоимость бензина и дизтоплива установила очередной рекорд, следует из данных британской ассоциации автомобилистов RAC.

Бензин Иван Шилов © ИА REGNUM

По их данным, стоимость литра неэтилированного бензина составляет 170,35 пенса (около 1,25$), тогда как предыдущая рекордно высокая цена, зафиксированная в марте, составляла 167,3 пенса.

Стоимость дизельного топлива выросла до 181,35 пенса (около 2,27$) против предыдущего рекорда в 180,29 пенса в мае.

Как сообщало ИА REGNUM, Инфляция в Великобритании выросла до самого высокого уровня с тех пор, как премьер-министром была Маргарет Тэтчер.

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