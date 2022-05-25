Петропавловск-Камчатский, , 14:04 — REGNUM На Камчатке с 25 мая открылась навигация в Олюторском и Пенжинском районах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

Навигация МЧС

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Открывали навигацию в разных районах Камчатки в несколько этапов.

Таким образом, теперь выходить на воду на маломерных судах можно на всех водоёмах края.

Спасатели призвали население проверить исправность своих судов и наличие спасательных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области сезон навигации стартует 27 мая.