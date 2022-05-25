Ростов-на-Дону, 25 мая, 2022, 14:03 — ИА Регнум. В Ростовской области сегодня, 25 мая, последний звонок прозвенел для 15 274 учащихся 11-х классов и 40 049 девятиклассников. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Последний звонок в Парке Горького

«Праздник последнего звонка — одновременно радостный и трогательный день, ведь для многих сегодня проведена та незримая черта, за которой останутся ответы у доски, домашние задания и контрольные работы. Но совершенно точно, что каждый выпускник, выходя сегодня из школы, сохранит в памяти имена добрых и мудрых учителей, массу впечатлений, ярких эмоций, храбрых поступков и жизненных уроков, неразрывно связанных со школьными годами», — отметил первый заместитель донского губернатора Игорь Гуськов.

В Ростовской области выпускников ждут в 114 профессиональных образовательных организациях и 27 вузах. Актуальными сегодня являются технические специальности, профессии в сфере IT-технологий, в области медицины и образования.