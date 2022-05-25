Самара, 25 мая, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Реконструкция трассы Кинель — Богатое — Борское идет в круглосуточном режиме в Самарской области. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Volgograd.ru Строительство дороги

Сообщается, что строители здесь начали укладывать конструктивные слои дорожной одежды. Проектом предусмотрено расширение проезжей части дороги до четырех полос движения.

Отмечается, что на участках нового строительства, специалисты завершают отсыпку земляного полотна нового уширения с обеих сторон участка дороги, высотой 25 см, а для усиления прочности дорожного полотна, они укладывают армирующую геосетку и слой щебня высотой 35 см.

Помимо этого, дорожники приступили к укладке двухслойного основания из асфальтобетонной смеси.

«С 9 мая мы перешли на двухсменный график, работы ведутся круглосуточно. В ночную смену производим отсыпку земполотна, чтобы не мешать транспортному потоку. В дневную смену укладываем технологические слои дорожной одежды. Стараемся обеспечить круглосуточный процесс работ», — приводит пресс-служба слова заместителя руководителя подрядной организации Дмитрия Градова.

Отмечается, что помимо этого, специалисты продолжают устраивать новые и удлинять существующие водопропускные трубы, ремонтировать искусственное мостовое сооружение в составе участка трассы.

В проекте предусмотрено устройство двух автобусных остановок, тротуаров по обеим сторонам проезжей части, установка дорожных знаков, шумозащитных экранов, пешеходного и барьерного ограждения, нанесение разметки термопластиком.

Работы планируется завершить осенью 2023 года.

Сообщается, что обводная дорога г. Кинель является основным въездом в город и проездом на южную территорию Кинельского района.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что работы идут в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».