Сеул, 25 мая, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Заместитель командующего войсками Южной Кореи и США генерал Ким Сын Гём назначен главой Объединенного комитета начальников штабов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

Сообщается, что о назначении было объявлено спустя несколько часов после того, как КНДР осуществила запуск трёх ракет в сторону Японского моря.

Известно, что генерал займет данный пост, если его кандидатуру утвердит Национальное собрание (парламент) страны. Дата слушаний по утверждению кандидатуры ещё не названа.

В случае назначения Ким Сын Гём заменит на посту председателя Объединённого комитета начальников штабов генерала Вон Ин Чхоля.