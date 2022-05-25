Копенгаген, 25 мая, 2022, 14:02 — ИА Регнум. 24 мая Национальный совет здравоохранения Дании объявил, что лицам, которые находились в тесном контакте с инфицированными оспой обезьян, будет предложена вакцина для защиты от вируса. Об этом написала шведская Aftonbladet.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Дания

«Вакцину следует вводить после того, как вы столкнулись с риском заражения. Она должна снизить вероятность серьезного течения болезни», — заявил в интервью радиостанции DR главный врач одной из датских больниц Болетт Соборг.

Вакцина будет производиться датской компанией Bavarian Nordic. Отмечается, что Германия уже заказала 40 000 доз данного препарата.

По состоянию на 24 мая в Дании подтверждено два случая оспы обезьян.