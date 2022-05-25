Курск, , 14:00 — REGNUM В Астраханской области за последние сутки госпитализированы четыре пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Вакцинация от коронавируса Minzdrav.samregion.ru

25 мая выявлено 33 новых случая заражения коронавирусом — на один больше, чем в предыдущие сутки. Всего на территории региона выявлено 116 тыс. 922 положительных результата исследования.

За весь период наблюдения 113 тыс. 418 человек выписаны после курса лечения, в том числе 73 — за последние сутки.

За весь период скончались 3 тыс. 5 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.