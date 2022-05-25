Оренбург, , 14:00 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, 24 мая, в больницы поступили 23 пациента с коронавирусной инфекцией. Это на шесть меньше, чем днём ранее, сообщает оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

В настоящее время в клиниках лечатся 104 человека. Состояние 29 пациентов оценивается как тяжёлое. К аппаратам ИВЛ подключены восемь оренбуржцев. Ещё 72 человека получают кислородную поддержку.

С начала пандемии в регионе выявили 216 312 случаев коронавирусной инфекции. Из них 32 факта зафиксировано 24 мая. От COVID-19 скончались 4002 человека. За последние сутки зарегистрирован один смертельный случай.