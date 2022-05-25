Рязань, 25 мая, 2022, 14:05 — ИА Регнум. В 2022 году в Рязани будут отремонтированы дворовые территории 62 многоквартирных жилых домов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 мая в пресс-службе городской думы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Двор с пятиэтажными домами

На благоустройство дворов выделено 150 млн рублей в рамках субсидий из областного бюджета, софинансирования со стороны жителей не потребуется. Списки адресов, как в центральной части города, так и в отдалённых микрорайонах, составлялись с учётом пожеланий депутатов и активных жителей.

Работы по 24 дворам начнутся уже 27 мая. До конца июня будут проведены конкурсные процедуры и определены подрядчики по остальным адресам.