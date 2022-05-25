Москва, , 13:59 — REGNUM Госдума в первом чтении обсудит законопроект о регистрации детей-сирот по адресам местных администраций, передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

«Значимость его большая, он касается, только вдумайтесь, 219 тыс. детей-сирот, которые получают право получения жилья после 18-и лет, но жильем не обеспечены», — сказал Володин в ходе пленарного заседания.

«Регистрации нет, дети становятся сами родителями, потому что после 23 лет у нас необеспеченных жильем 92 747 человека, они не могут получать сами пособия на детей, отсутствие регистрации влечет невозможность получения социальных выплат», — отметил он.

Законопроектом предлагается установить, что местом жительства гражданина РФ, имеющего право на предоставление жилого помещения в соответствии с федеральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», не имеющего места, где он постоянно или преимущественно проживает, может быть признан муниципальный район, муниципальный округ, городской округ, на территории которого находилось последнее место жительства, по которому такой гражданин был зарегистрирован до достижения возраста 18 лет либо до приобретения им полной дееспособности до достижения совершеннолетия.

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