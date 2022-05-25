Тбилиси, 25 мая, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Депутаты парламентов Турции, Азербайджана и Грузии договорились создать ассамблею в рамках законодательных органов трёх стран. Об этом сообщил журналистам, вернувшись из Баку, депутат парламента Грузии Николоз Самхарадзе.

Границы 1914 и 1921 годов ( Карсский договор) на Кавказе

«Мы приняли важное решение: начать создавать Парламентскую ассамблею Грузия — Турция — Азербайджан. Это должно вывести наши парламентские связи на качественно новый уровень», — сказал Самхарадзе.

Депутат отметил, что в этом формате можно будет на законодательном уровне обсуждать проблемы региона, а также договариваться о совместных действиях при ответе на вызовы.

По мнению Самхарадзе, никогда ранее отношения между тремя странами ещё не были такими крепкими. Он также заявил, что нужно продолжать работать для их укрепления.

Стоит отметить, что Турция, Азербайджан и Грузия на протяжении многих лет развивают трёхсторонние отношения. С 2009 года они проводят совместные военные учения. Главы МИД этих государств проводят совместные переговоры с 2011 года.