Стокгольм, 25 мая, 2022, 14:01 — ИА Регнум. В апреле 458 тысяч человек в Швеции были признаны в стране безработными, что соответствует уровню безработицы в 8,2%. Об этом 25 мая со ссылкой на данные Статистического управления Швеции (SCB) написала газета Aftonbladet.

Швеция

Отмечается, что по сравнению с соответствующим месяцев 2021 года число безработных в стране снизилось на 63 000 человек или 1,2 процентных пункта.

Число занятых в Швеции увеличилось на 141 000 человек до 5 151 000 человек. Это соответствует уровню занятости 68,5%.

Согласно сезонно скорректированным и выровненным данным, безработица в Швеции в апреле составила 7,6%, что соответствует уровню предыдущего месяца.