* Талибы — запрещённая в России организация

Гардез, Афганистан, 25 мая, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Департамент образования талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Пактия поручил своим подразделениям представить списки сотрудников и учителей, которые бреют или подстригают бороды.

Мирные жители Афганистана

Один из учителей сообщил Afghanistan International, что с приходом к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) учителя были вынуждены отпускать бороды и носить головные уборы и ходить «степенной» походкой.

Новое письмо талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), полученное Afghanistan International, было отправлено в различные отделы образования в провинции Пактия в дополнение к устным инструкциям заместителя директора провинциального департамента образования.

Согласно письму, должностные лица различных отделов департамента образования Пактии обязаны подготовить списки людей, которые бреют или стригут бороды, и направить их в департамент.

Новые порядки, похоже, не ограничиваются провинцией Пактия. В Джелалабаде, административном центре провинции Нангархар, учитель сообщил Afghanistan International, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) под разными предлогами пытаются отстранить от работы опытных педагогов.

Он говорит, что радикалы притесняют учителей, чтобы облегчить наем на работу своих неопытных людей. Этот учитель, не пожелавший назвать своё имя, добавил, что действия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разрушают основы образования в Афганистане.