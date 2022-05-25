Москва, , 13:58 — REGNUM На заседании совета директоров 26 мая ЦБ РФ, скорее всего, примет решение понизить ключевую ставку ещё на 2 процентных пункта до 12% заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ИК «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.

Банк России Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Основной причиной для снижения ключевой ставки станет происходящее замедление темпов инфляции.

Напомним, что по данным Росстата, в период с 7 по 13 мая потребительская инфляция в России выросла всего на 0,05%, а за период с 1 по 13 мая увеличилась только на 0,15%, поэтому логично, что ранее поставленные регулятором цели снижения инфляции уже можно считать выполненными.

Теперь основной задачей регулятора является, по всей видимости, поддержание реального сектора экономики, и прежде всего, строительного сектора, так как снижение процентных ставок будет стимулировать рост ипотечного кредитования и, соответственно, поможет поднять спрос на жильё.

Снижение ключевой ставки приведёт, разумеется, к снижению банковских процентов по кредитам и депозитам, что будет выгодно заёмщикам, но одновременно станет не слишком приятным сюрпризом для вкладчиков.

Кроме того, рубль в мае рекордно укрепляется, доллар уже торгуется ниже 56 руб. Избыточное укрепление рубля сегодня невыгодно экспортёрам, а снижение ключевой ставки может замедлить укрепление российской национальной валюты и сделать российскую экспортную продукцию менее дорогой.

Скорее всего, на завтрашнем внеплановом заседании или уже на плановом заседании 10 июня Банк России может обнародовать пересмотр прогноза по инфляции, который учтёт достаточно резкое замедление инфляции в мае.

Также не исключено, что на следующем заседании 10 июня совет директоров ЦБ РФ понизит ключевую ставку ещё раз, возможно на 0,5-1 пп, а 2022 год Россия завершит с ключевой ставкой на уровне в 9-10%.

Чем более резким будет снижение ключевой ставки на завтрашнем заседании, тем больше в краткосрочном аспекте подешевеет рубль (хотя, по всей видимости, не очень сильно), и тем сильнее начнут расти российские акции, привлекательность которых в условиях снижения ключевой ставки заметно возрастёт.

Однако 25 мая в моменте рубль продолжает дорожать, за доллар США на Мосбирже дают менее 56 рублей, а за евро — не более 58 рублей», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, совет директоров Банк России 26 мая проведёт внеплановое заседание, на котором будет объявлено решение по ключевой процентной ставке.

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