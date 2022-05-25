Ремонтненский район, Ростовская область, , 13:58 — REGNUM В Ростовской области 61-летний житель Ремонтненского района лишился около 2,5 млн рублей после разговора с мнимым брокером. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России 25 мая.

Житель Обнинска стал жертвой мошенников, поверив в заработок на виртуальной бирже 40.мвд.рф

Заявитель рассказал полицейским, что ответил на звонок с незнакомого номера и поверил, что разговаривает с брокером. Аферист разместил в интернете подставной сайт известной брокерской компании и похитил у мужчины 2 млн 465 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.