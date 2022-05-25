В Томской области прогнозируется высокая и чрезвычайная пожароопасность
Томск, 25 мая, 2022, 13:56 — ИА Регнум. С 26 по 30 мая в Томской области местами сохранится высокая пожароопасность (четвёртого класса). Об этом ИА REGNUM сообщили в Западно-Сибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
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Лесной пожар
Местами в регионе в указанный период сохранится чрезвычайная пожарная опасность (пятого класса), добавили в ведомстве.
Как сообщало ИА REGNUM, чрезвычайная пожарная опасность пятого класса сохранится в ряде районов Хакасии.
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