Томск, 25 мая, 2022, 13:56 — ИА Регнум. С 26 по 30 мая в Томской области местами сохранится высокая пожароопасность (четвёртого класса). Об этом ИА REGNUM сообщили в Западно-Сибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

92.mchs.gov.ru Лесной пожар

Местами в регионе в указанный период сохранится чрезвычайная пожарная опасность (пятого класса), добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, чрезвычайная пожарная опасность пятого класса сохранится в ряде районов Хакасии.

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