Москва, 25 мая 2022, 13:55 — REGNUM В Верховный суд и Генеральную прокуратуру собирается обратиться председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин после решения суда в Петербурге о возвращении 8-летней девочке ее матери, которая является гражданкой Австралии нетрадиционной ориентации и фигуранткой дела о действиях сексуального характера в отношении дочери. Об этом 25 мая сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Глава СК России Александр Бастрыкин
Глава СК России Александр Бастрыкин
Sledcom.ru

Как отметила Петренко, позиция Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга вызывает недоумение, так как при рассмотрении дела о месте жительства 8-летней девочки суд вернул ее матери — гражданке Австралии, которая состоит в нетрадиционных однополых отношениях и является фигуранткой уголовного дела о действиях сексуального характера в отношении собственной дочери.

При этом она уточнила, что мнение самой девочки, которая выразила желание жить с отцом был судом проигнорировано, также как и положения российской Конституции, в которой закреплены традиционные семейные ценности и защита института брака как союза мужчины и женщины.

«В этой связи председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин намерен обратиться в Генеральную прокуратуру и Верховный суд Российской Федерации. Следственный комитет России всегда исходит из приоритета защиты прав несовершеннолетних, и в данном случае необходимо сделать все возможное для того, чтобы обеспечить безопасность ребенка», — сказала официальный представитель СК РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что большинство жителей Южной Кореи негативно относятся к ЛГБТ-сообществу.