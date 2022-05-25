Москва, 25 мая, 2022, 13:55 — ИА Регнум. В Верховный суд и Генеральную прокуратуру собирается обратиться председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин после решения суда в Петербурге о возвращении 8-летней девочке ее матери, которая является гражданкой Австралии нетрадиционной ориентации и фигуранткой дела о действиях сексуального характера в отношении дочери. Об этом 25 мая сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Sledcom.ru Глава СК России Александр Бастрыкин

Как отметила Петренко, позиция Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга вызывает недоумение, так как при рассмотрении дела о месте жительства 8-летней девочки суд вернул ее матери — гражданке Австралии, которая состоит в нетрадиционных однополых отношениях и является фигуранткой уголовного дела о действиях сексуального характера в отношении собственной дочери.

При этом она уточнила, что мнение самой девочки, которая выразила желание жить с отцом был судом проигнорировано, также как и положения российской Конституции, в которой закреплены традиционные семейные ценности и защита института брака как союза мужчины и женщины.

«В этой связи председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин намерен обратиться в Генеральную прокуратуру и Верховный суд Российской Федерации. Следственный комитет России всегда исходит из приоритета защиты прав несовершеннолетних, и в данном случае необходимо сделать все возможное для того, чтобы обеспечить безопасность ребенка», — сказала официальный представитель СК РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что большинство жителей Южной Кореи негативно относятся к ЛГБТ-сообществу.