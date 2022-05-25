Стокгольм, , 13:58 — REGNUM За прошедшие месяцы 2022 года в Швеции насмерть были застрелены 29 человек по сравнению с 17, которые погибли из-за незаконного применения огнестрельного оружия за этот же период в 2021 году. Об этом 24 мая написала Aftonbladet.

Оружие janmarcust

В разговоре с журналистами криминолог Манн Герелл предупредил, что число огнестрелов в Швеции «зашкаливает». Он также надеялся, что количество жертв уменьшится после того, как оно оставалось относительно стабильным в течение последних нескольких лет.

«Но теперь речь идет о росте их число, что выглядит мрачно», — сказал эксперт.

В нескольких ленах Швеции, в том числе в Кальмаре и Эскильстуне, перестрелки напрямую связаны с конфликтами между организованными преступными группировками.

Отмечается, что в течение всего 2021 года от огнестрельных ранений в Швеции скончались 45 человек.