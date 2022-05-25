Москва, , 13:54 — REGNUM Счётная палата переходит к оценке системных нарушений и их профилактике от простого выявления. Об этом 25 мая заявил заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин в ходе отчёта в Госдуме.

Алексей Кудрин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Одним из ключевых вопросов Госдумы к Счётной палате было перейти от ежегодного выявления отдельных нарушений к оценке системных нарушений и их профилактике, предотвращения. Чтобы каждый год у нас какие-то нарушения всё-таки исчезали», — заявил Кудрин.

«Мы выработали методический подход к пониманию, что такое системное нарушение. Ввели наши стандарты, сейчас существуют как методические рекомендации. Мы начнём работать по такого рода нарушениям. Будем вас информировать — это новый наш инструмент для предотвращения и профилактики такого рода системных нарушений», — указал он.

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