Пермский край, 13 августа, 2004, 10:27 — ИА Регнум. 14 августа в Пермь прибудет Евгений Евтушенко. Визит поэта состоится в рамках проекта "Гость губернии". Идея организовать целую серию визитов в Пермскую область известных деятелей культуры принадлежит Олегу Чиркунову. Творческий вечер известного российского поэта состоится в помещении Пермского театра Драмы 14 августа в 18.00.

Евгений Евтушенко представит свою новую программу "Между городом ДА и НЕТ". Поэт исполнит стихи по просьбам зрителей, ответит на вопросы аудитории.