Элиста, , 13:54 — REGNUM В Калмыкии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили десять человек, выписаны с выздоровлением 13 ковид-пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве 25 мая.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Лечение в инфекционных стационарах получают 20 ковид-пациента, из них в тяжёлом состоянии находятся два человека. По-прежнему в Калмыкии работают два ковид-госпиталя.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 51 535 случаев заражения коронавирусом. После COVID-19 выписаны с выздоровлением 50 519 человек. 843 пациента не смогли справиться с осложнениями, вызванными инфекцией.