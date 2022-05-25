Рабат, , 14:05 — REGNUM Всемирный банк одобрил выделение Марокко $350 млн на проведение реформ в сфере экономики страны. Об этом 25 мая сообщает Al-Araby-al-Jadid.

Марокко Udo Geisler

По данным журналистов, средства будут использованы властями страны для компенсации финансовых потерь, которые понесла экономика страны на фоне пандемии и глобального роста цен на зерно и энергоносители.

Сообщается, что власти Марокко направят полученные средства на развитие «голубой экономики»: рыболовства, прибрежного туризма, судостроения и добычи топлива на морском шельфе.

«Существует большой неиспользованный потенциал в существующих и развивающихся секторах «голубой экономики», таких как аквакультура и морская возобновляемая энергия», — цитирует Al-Araby-al-Jadid заявление Всемирного банка.