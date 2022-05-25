Брюссель, , 13:52 — REGNUM Европейская комиссия представила в среду, 25 мая, предложения по облегчению конфискации активов российских олигархов, передает BFM TV.

Санкции Александр Горбаруков, ИА REGNUM

Согласно проекту директивы Европейской комиссии, конфискация активов будет возможна для физических и юридических лиц, которые нарушают или обходят санкции, а также для тех, кто занимается преступной деятельностью.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках введенных антироссийских санкций Европейский союз заморозил активы бизнесменов из РФ на общую сумму порядка €10 млрд.

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