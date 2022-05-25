Стокгольм, 25 мая, 2022, 14:08 — ИА Регнум. В первой половине 2022 года количество перестрелок со смертельным исходом в Швеции достигло рекордно высокого уровня. Чтобы исправить ситуацию, представитель «Умеренных» по правовой политике Йохан Форссел обещает «крупнейшую спецоперацию против преступности, когда-либо проводимую в Швеции», если его партия выиграет сентябрьские выборы. Об этом он заявил 25 мая в эфире телеканала SVT.

Стокгольм. Швеция

По его словам, спецоперация включает в себя, среди прочего, увеличение сил полиции, расширение возможностей для прослушивания телефонных разговоров, усиление заботы о детях, ужесточение наказания по уголовным статьям и усиление ответственности родителей подростков, участвующих в деятельности ОПГ.

«Мы видим многих людей, кто совершает очень серьезные преступления, но не преследуется по закону», — заявил Форссел.

Министр внутренних дел Швеции Морган Йоханссон, который стоял напротив Форссела в студии телеканала, заявил, что намерения оппозиции всего лишь «громкие слова».