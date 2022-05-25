Луганск, 25 мая, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не реагирует на проблемы, связанные с оказанием медицинской помощи жителям Луганской Народной Республики. Об этом министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко заявила 25 мая журналистам.

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Она отметила, что ВОЗ на протяжении восьми лет не обращает внимания на проблемы, возникающие из-за обстрела Донбасса украинскими силовиками. На сегодняшний день в ЛНР зарегистрировано более 11,5 тыс. пострадавших в результате конфликта, в том числе детей.

«Это более 120 детей, которые получили ранения, это 40 детей, которые погибли, при этом реакция Всемирной организации здравоохранения у нас отсутствует, и какая-либо помощь по этому поводу также отсутствует», — сказала Пащенко.

Она добавила, что ВОЗ должна обратить внимание и на ситуацию с поставками препаратов от международных гуманитарных миссий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врачи в ДНР и ЛНР проинформировали свои министерства о прекращении поставок ряда жизненно важных препаратов от ВОЗ и Международного комитета Красного Креста (МККК).

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