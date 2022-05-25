Сеул, , 13:53 — REGNUM Правительство Южной Кореи намерено усилить карантинные меры по предотвращению проникновения в страну вируса обезьяньей оспы. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление представителя Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами Ли Ги Иля.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, власти намерены расширить систему мониторинга путём привлечения органов здравоохранения по всей стране.

В настоящий момент в 18 странах было зарегистрировано 1071 случай заражения и 86 случаев с подозрением на заражение.

Представители органов здравоохранения также попросили жителей страны, у которых в течение трех недель после возвращения из зарубежной поездки появились такие симптомы, как лихорадка, головная боль и сыпь, сообщить об этом в Корейское управление по контролю и профилактике заболеваний.