Стокгольм, , 14:03 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и спецпредставитель США по климату Джон Керри примут участие в климатической конференции Stockholm plus 50, которая состоится на следующей неделе в Швеции. Об этом 24 мая сообщил телеканал SVT.

Флаг Швеции Pixabay.com

Кроме того, со всего мира в столицу Швеции прибудут около сотни глав правительств и министров по вопросам охраны окружающей среды.

В 1972 году ООН провела свое первое экологическое совещание в Стокгольме. 2−3 июня 2022 года, спустя 50 лет, в Швеции снова пройдет аналогичное мероприятия.

«Можно сказать, что весь мир приедет в Стокгольм: глава ООН Антониу Гутерриш, и еще Джон Керри возглавит американскую делегацию», — заявила в интервью SVT министр Швеции по вопросам окружающей среды Анника Страндхелл.