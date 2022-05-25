Оренбург, , 14:00 — REGNUM Сформирована деловая программа Международного молодёжного форума «Евразия Global», который пройдет с 8 по 14 июня в Оренбурге. Она включает свыше 50 мероприятий. В 2022 году тематика форума — публичная дипломатия, мягкая сила, гуманитарное влияние. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Оренбургской области.

Международный молодёжный форум «Евразия Global» orenburg-gov.ru

Деловая программа форума разделена на четыре основных трека, которые соответствуют направлениям деятельности Росмолодёжи и отвечают целям устойчивого развития ООН: «Добро», «Карьера», «Медиа», а также специальный трек «Соотечественники».

«Молодёжь со всего мира вновь соберется на площадке международного форума «Евразия Global» в Оренбурге. За семь лет он стал одним из главных молодёжных форумов страны для коммуникации молодых людей со всего мира», — подчеркнул губернатор Оренбуржья Денис Паслер.

Заявки на участие в форуме «Евразия Global» подали более 2 тысяч человек из 70 стран мира. К участию приглашены 500 из них — это молодые лидеры общественного мнения, специалисты и профессионалы в сфере международного молодёжного сотрудничества.

Участники встретятся с экспертами, коучами и волонтёрами, государственными деятелями, учёными, посетят партнёрские площадки и поделятся своими кейсами. Молодёжь обсудит современную миссию добровольничества, работу медиа в новых реалиях, построение успешной карьеры в условиях постоянно меняющегося мира. На специальном треке «Соотечественники» для дискуссия предложат вопросы консолидации, сохранения русского мира, популяризации культурных и национальных ценностей.

В деловой программе планируется участие руководителя федерального агентства по делам молодёжи Ксении Разуваевой, исполнительного директора национального агентства молодёжного развития Южно-Африканской Республики Асанда Лувака, председателя национальной комиссии по делам молодёжи Республики Филиппины Рональда Кардема.

Добавим, международный молодёжный форум «Евразия Global» входит в линейку форумов Федерального агентства по делам молодёжи — это часть платформы Росмолодёжь. Платформа включает как масштабные регулярные события (линейку форумов платформы), так и единовременные (Международный форум гражданского участия МЫВМЕСТЕ, онлайн-марафон «ЯМолодость», Фестиваль Всероссийского конкурса «Большая перемена» и другие).