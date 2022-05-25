София, 25 мая, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Задержанный по подозрению в проведении незаконных захоронений в столице Болгарии Софии директор местного бюро ритуальных услуг «Орион» признался в проведении в общей сложности 50 подобных обрядов в различных регионах города. Об этом 25 мая передает БНР.

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По предварительной информации, все нелегально похороненные лица являлись жителями хосписов. Деньги на их погребение выделялись государственными структурами. Предполагается, что сотрудники «Ориона», продавая места на кладбищах, предавали земле умерших одиноких людей в заброшенных карьерах и на пустырях.

Ведется следствие.

Напомним, 25 мая в районе автотрассы на окраине Софии была обнаружена незаконная братская могила, в которой находились тела семи человек. Все указанные усопшие ранее проживали в одном из центральных домов для престарелых людей болгарской столицы.