Красноярск, 25 мая, 2022, 13:49 — ИА Регнум. За четыре месяца 2022 года в Красноярском крае введено в эксплуатацию 500 тыс. кв. м жилья. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 мая в краевом министерстве строительства.

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Индивидуальное жилое строительство (ИЖС) составило 287 тыс. кв. м, многоквартирных домов — 213 тыс. кв. м.

Добавим, всего в 2022 году в Красноярском крае планируют ввести в эксплуатацию более 1,4 млн кв. м жилья в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

Как сообщало ИА REGNUM, объёмы ввода жилья за четыре месяца текущего года увеличились в Башкирии.

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