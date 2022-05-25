Донецк, , 13:49 — REGNUM Самые активные бои идёт на севере Донецкой Народной Республики. Об этом 25 мая сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Эдуард Басурин Andrew Butko

В эфире телеканала «Россия 1» Басурин рассказал, что в своё время силы союзников ввели в заблуждение союзников и ударили там, где никто не ожидал, а именно район Северодонецка и граница, которая идёт на Красный Лиман, Ямполь с выходом на Славянск.

«Там идут самые активные боевые действия и самое серьезное продвижение, что вынуждает противника освобождать населенные пункты без сопротивления и уходить в сторону Артемовска и Славянска», — сказал Басурин.

Как сообщало ИА REGNUM, в ДНР рассказали о планах блокирования Авдеевки.