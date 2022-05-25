Стокгольм, , 14:04 — REGNUM В 2021 году на военную срочную службу в Швеции было призвано чуть более 5 800 человек. В 2020 году было принято решение увеличить их количество до 8 000 человек с 2025 года. Однако исследователь из Института внешней политики Ян Халленберг считает, что число срочников в Швеции необходимо значительно увеличить. Об этом он рассказал 24 мая в интервью телеканалу SVT.

Шведские солдаты Peter Fristedt

«Ситуация с политикой безопасности в Европе худшая с 1945 года», — считает Халленберг.

Если Швеция вступит в НАТО, больше шведских солдат будет служить за границей. Закон также позволяет направлять призывников, прошедших базовую подготовку по стандартам НАТО, в другие страны.

Халленберг отмечает, что в нынешних условиях Швеции, чтобы отвечать реалиям времени, необходимо увеличить число призывников.

«Ситуация очень неопределенная, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе», — полагает эксперт.

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