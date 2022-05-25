Санкт-Петербург, 25 мая, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Петербургские стационары за сутки пополнились на 106 пациентов с коронавирусом, что на 37 больных больше, чем было госпитализировано сутками ранее. Об этом 25 мая сообщили в региональном оперштабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь

Из 1439 имеющихся мест для лечения ковида и пневмонии в семи профильных стационарах больничные койки заняты 1203 пациентами (-74 человека к уровню прошлых суток). В реанимационных отделениях, по данным на 25 мая, лежат 169 больных (-21), а к ИВЛ по-прежнему подключены 27 петербуржцев. Из стационаров выписался за сутки 81 человек (+55).

Вне медицинских учреждение лечение коронавируса ведут 2138 человек. Количество больных на домашнем лечение сократилось за сутки на 84 пациента.

В Петербурге обнаружили за сутки 326 (+22) новых случаев коронавируса. От ковида, как основной причины, скончались десять пациентов (+3), а вылечились за сутки 513 человек (+289).