Рим, 25 мая, 2022, 13:45 — ИА Регнум. В Италии в настоящий момент подтверждено шесть случаев оспы обезьян, заявил 25 мая министр здравоохранения итальянской области Лацио Алессио Д’Амато.

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«Я получил известие о шестом случае заболевания оспой обезьян, которым занимается Национальный институт инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани, есть связи с Канарскими островами», — цитирует его ANSA.

Он добавил, что в настоящее время в Италии ведется работа по другим возможным случаям болезни.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Роспотребнадзора Анна Попова считает преждевременным делать прививки на фон роста числа случаев заболеваемостью оспой обезьян за рубежом.

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