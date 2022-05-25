Оренбург, , 14:05 — REGNUM В городе Орске Оренбургской области на промышленной площадке завода НПО «Орск» после многолетнего простоя снова запущено серийное производство известных одноимённых холодильников. Губернатор Денис Паслер приобрёл и подарил один из первых холодильников многодетной семье из села Крыловка, где воспитываются четверо детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Миллионный холодильник Орск. 1970 Mz-orsk.ru

«В своё время холодильники «Орск» стояли в каждом доме. Он был и в нашей семье. У предприятия есть все шансы повторить этот успех — новые орские холодильники не уступают ни одному производителю в стране. Для нас было важно, чтобы высокотехнологичное оборудование, закупленное много лет назад, не простаивало. Чтобы у жителей Орска были дополнительные рабочие места» — сказал губернатор Денис Паслер.

Стоит отметить, предприятие простаивало с 2017 года. В 2019 году началась активная работа по выведению завода из кризиса. В результате переговоров с Внешэкономбанком, который владел частью производственных мощностей, предприятие продано новому собственнику. В 2020 году началась масштабная реконструкция завода. Для организации и восстановления производства создали два предприятия: ООО «ТПК Орск» и ООО «НПО Орск».

Первый холодильник модели «Орск» 1960 Mz-orsk.ru

Новый собственник проделал огромную работу. Восстановлено имеющееся оборудование и закуплено современное. Отремонтированы помещения, модернизированы система газового отопления и энергосистема. Разработан новый модельный ряд холодильников. Продолжается набор персонала. Заключены долгосрочные договоры на поставку комплектующих и материалов.

Завершён пробный запуск опытной партии из 100 холодильников. Запущено серийное производство. Сейчас предприятие готово выпускать до 120 тысяч холодильников в год. В ближайшие два года планируется увеличить производство холодильников до 200 тысяч единиц в год.

«Перезапуск кризисных производств — очень важное направление работы правительства области по сохранению устойчивости экономики региона. За три года мы восстановили больше 30 банкротных предприятий. Сохранили 4,5 тысячи рабочих мест. И в каждом случае нам приходится действовать индивидуально. Привлекать нового собственника, помогать с поиском рынков сбыта, новых партнёров», — отметил глава Оренбуржья.