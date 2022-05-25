Жуковский район, Калужская область, , 13:50 — REGNUM Прокуратура Жуковского района провела проверку соблюдения требований жилищного законодательства в части обеспечения жильем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и помогла восьми сиротам получить ключи от собственной благоустроенной квартиры. Об этом 25 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

В Калужской области прокуратура помогла восьми сиротам получить своё жилье Пресс-служба прокуратуры Калужской области

Надзорным органом установлено, что восемь детей-сирот остались без попечения родителей в несовершеннолетнем возрасте и были включены в список лиц, подлежащих обеспечению жильем. Однако уполномоченным органом не предпринимались меры по предоставлению им квартир. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с исковыми заявлениями о возложении обязанности на региональное министерство труда и социальной защиты предоставить благоустроенные жилые помещения, отвечающие санитарным и техническим требованиям.

Исковые требования прокуратуры были удовлетворены.

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