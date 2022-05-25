Москва, 25 мая, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Если Финляндия, вступив в НАТО, не будет проводить на своей территории совместные натовские учения и размещать иностранное оружие и военную технику, то она проявит благоразумие. В ином случае у России есть чем ответить на действия Хельсинки, и не только в военном отношении. Так прокомментировал 25 мая журналистам решение соседей страны губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе Дней Ленобласти в Совете Федерации.

Lenobl.ru Александр Дрозденко

«Они не размещают военную технику НАТО и не проводят совместные учения на своей территории, то есть они вроде как в НАТО, но вроде и нет. Если финны пойдут по этому варианту, значит, они проявят благоразумие. Если не пойдут, то у нас есть механизмы воздействия, не только военные», — указал Дрозденко.

Он пояснил, что Финляндия очень зависит от экономики Ленинградской области, в том числе из-за судоходного Сайменского канала, который использует в своих интересах по договору аренды с Россией.

«Недавно мы завершили переговоры о продлении его аренды. Это логистический канал южных районов Финляндии. Если они считают, что это им не нужно, то пусть принимают соответствующие решения. Я всегда считал, что финны — это очень добрые, разумные соседи и здравомыслие у них преобладает. К сожалению, эмоции сейчас заслонили у них всё остальное», — подытожил Дрозденко.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Финляндии заморозили планы по реконструкции Сайменского канала, который является ключевой транспортной артерией для юго-восточной части страны и связывает Финляндию с Россией.

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Напомним, Финляндия и Швеция после начала Россией специальной военной операции на Украине подали заявки на вступление в организацию Североатлантического договора (НАТО). В среду, 25 мая, в Анкаре (Турция) должны состояться переговоры делегаций Швеции и Финляндии с высокопоставленными турецкими чиновниками, чтобы попытаться преодолеть возражения Турции против заявок двух стран на вступление в Североатлантический альянс.