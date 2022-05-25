Тунис, , 13:52 — REGNUM Международная организация по миграции (IOM) сообщила, что у берегов Туниса затонуло судно, на борту которого находились десятки нелегальных мигрантов. Об этом 25 мая сообщает Babnet со ссылкой на заявление организации.

Мигранты Gémes SándorSzomSzed

По последним данным, пропавшими без вести считаются как минимум 76 человек. В то же время, по данным журналистов, подразделения береговой охраны Туниса спасли еще 24 пассажира.

Отмечается, что затонувшее у берегов провинции Сфакс судно отплыло из района города Зувара в Ливии. На борту судна находились уроженцы Ливии и ряда африканских стран, пытавшиеся попасть в ЕС.

За последние месяцы у берегов Туниса затонули не менее десяти судов с мигрантами. Количество погибших и пропавших без вести оценивается в сотни человек.