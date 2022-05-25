Москва, , 13:43 — REGNUM В 2022 году по итогам проверок Счётной палатой выявлено нарушений на 1,5 трлн рублей. Об этом 25 мая заявил заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин в ходе отчёта в Госдуме.

Алексей Кудрин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«По итогам проверок за прошлый год выявлено нарушений на 1,5 трлн рублей. Это существенно больше, чем за предыдущие годы», — заявил Кудрин.

«Конечно, это не всегда требует прокурорского вмешательства или открытия дел. Это не всегда воровство и хищения». — подчеркнул он.

По его словам, на первом месте — 571 млрд — стоят нарушения в сфере ведения бухгалтерского учёта. На втором месте, 416 млрд, или 27% от числа нарушений, это нарушения по госзакупкам.

«В основном это вопросы минимальной и максимальной цены при начале торгов», — пояснил Кудрин.

«На третьем месте — это 20% всех нарушений, 344 млрд, — неэффективность использования бюджетных средств. Часто нарушения носят процедурный характер, не всегда требуют реагирования», — указал глава Счётной палаты.