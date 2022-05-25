Париж, , 13:43 — REGNUM Власти Франции рекомендуют людям в возрасте 65 лет и старше, а также людям с ослабленным иммунитетом и их семьям осенью получить бустерную дозу вакцины против коронавируса, сообщает Le Figaro.

Женщина в маске во Франции (сс) Patrice CALATAYU

Высшее управление здравоохранения рекомендует провести ревакцинацию осенью людям, наиболее подверженным риску серьезных форм, в частности людям в возрасте 65 лет и старше, а также людям с ослабленным иммунитетом.

Согласно последним данным органов здравоохранения, во Франции за сутки зарегистрировали около 32 000 случаев заражения коронавирусом. В среднем в день во Франции регистрируют 22 579 носителей коронавируса. Месяц назад этот средний показатель превышал 76 000 случаев в день.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным министерства здравоохранения Франции, за сутки от COVID-19 умерли 88 человек.

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