Курск, , 13:43 — REGNUM В Курской области за последние сутки госпитализированы 22 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Тест на коронавирус Kraszdrav.ru

25 мая выявлено 37 случаев заражения коронавирусной инфекцией — на четыре больше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 118 тыс. 90 случаев заражения коронавирусом.

Выписаны после выздоровления 114 тыс. 785 пациентов, в том числе 124 — за последние сутки.

Всего скончались 2479 человек. Подтвержден один новый летальный случай.