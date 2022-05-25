Симферополь, 25 мая 2022, 13:42 — REGNUM Сеть быстрозарядных станций для электромобилей создаётся на территории Республики Крым, до 2024 года планируется запустить 125 так станций. Об этом сообщили 25 мая в пресс-службе правительства региона.
На создание инфраструктуры для электромобилей из федерального бюджета выделена субсидия в размере 94,7 млн рублей.
В 2022 году планируется открыть 50 заправочных станций — в Симферополе и Симферопольском районе, Евпатории, Саки, Ялте, Алуште, Судаке, Феодосии, Бахчисарае, Джанкое, Керчи, Армянске, Красногвардейском, Ленинском, Бахчисарайском, Нижнегорском, Белогорском, Черноморском, Раздольненском и Кировском районах.