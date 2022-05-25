Симферополь, 25 мая, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Сеть быстрозарядных станций для электромобилей создаётся на территории Республики Крым, до 2024 года планируется запустить 125 так станций. Об этом сообщили 25 мая в пресс-службе правительства региона.

Электромобиль

«В Крыму построено 40 зарядных станций и зарегистрировано порядка 290 единиц легкового электротранспорта. В апреле 2022 года открыта первая специализированная СТО для электромобилей. До 2024 года на территории республики будет размещено 125 быстрых зарядных станций мощностью свыше 150 кВт, это позволит создать 800 новых рабочих мест», — сообщила заместитель председателя Совета министров Республики Крым — министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

На создание инфраструктуры для электромобилей из федерального бюджета выделена субсидия в размере 94,7 млн рублей.

В 2022 году планируется открыть 50 заправочных станций — в Симферополе и Симферопольском районе, Евпатории, Саки, Ялте, Алуште, Судаке, Феодосии, Бахчисарае, Джанкое, Керчи, Армянске, Красногвардейском, Ленинском, Бахчисарайском, Нижнегорском, Белогорском, Черноморском, Раздольненском и Кировском районах.