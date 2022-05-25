Осло, , 13:42 — REGNUM Есть риск, что российские лыжники могут надолго остаться без международных соревнований. Об этом 25 мая заявил глава комитета по лыжным гонкам Международной федерации лыжного спорта (FIS) норвежец Вегард Ульванг.

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«Это драматично. Есть риск, что мы не увидим их в течение достаточного долгого времени на соревнованиях», — сказал Ульванг.

Он добавил, что Россия — великая нация в лыжных гонках, а Кубок мира без российских спортсменов будет чем-то другим. По его словам, что FIS должна заняться этим вопросом.

Ранее FIS приняла решение не допускать спортсменов из России и Белоруссии к участию в соревнованиях под эгидой организации до конца сезона 2021/22.

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